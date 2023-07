Mulher presa no Aeroporto de Confins com cocaína nas pernas

432

A droga estava em sacos plásticos presos nas canelas da traficante (foto: PF)

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto de Confins, na noite de sábado (22/7), em flagrante, uma mulher, de 26 anos, por tráfico de drogas. Em seu poder, três quilos de cocaína.

A suspeita, que é amazonense, chegou ao aeroporto mineiro vindo de Belém, no Pará. As drogas estavam presas nas pernas dela. A grossura das pernas foi o que chamou a atenção dos policiais.

Ela foi levada para a carceragem da Polícia Federal, onde foi ouvida e está sendo indiciada pelo crime de tráfico de drogas, que prevê, em caso de condenação, uma pena de até 25 anos.

Os policiais federais trabalham, agora, para tentar identificar traficantes que seriam ligados à mulher. Existe a hipótese de que ela integre um grupo de traficantes, que estaria enviando drogas do norte para o sul do país, que seria uma nova rota do tráfico.