Servidores de MG terão expediente especial em dias de jogos do Brasil

Servidores estaduais terão horário especial em dias de jogos do Brasil feminino na Copa 2023 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O expediente dos servidores públicos de Minas Gerais terá mudanças por causa da Copa do Mundo Feminina de 2023. De acordo com o Governo de Minas, em dia de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, os servidores irão começar a trabalhar mais tarde.









Entretanto, as brasileiras só fazem a estreia na próxima segunda-feira (24/7), às 8h, contra a seleção do Panamá. O segundo jogo, contra a França, está agendado para o sábado (29/7), às 7h. E, por fim, fechando a rodada de grupos, o Brasil enfrenta a Jamaica em partida programada para às 7h.

Confira horário

24/7/2023 (segunda-feira) - expediente será iniciado às 11h;

2/8/2023 (quarta-feira) - expediente começa às 10h.

O jogo contra a França acontece no sábado (29/7), por isso não houve necessidade de alteração.

Serviços que não param

Lembrando que não haverá alteração no horário de serviços de natureza médico-hospitalar, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG); os de serviços ligados diretamente aos ciclos do doador de sangue, fornecimento e distribuição de hemocomponentes, no âmbito da Fundação Hemominas; Laboratório Central de Saúde Pública, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias (Funed);





Segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus.