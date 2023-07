Comércio no belvedere ganha lojas de alto padrão

432

O bairro passa a ser ocupado por pequenas galerias que reúnem marcas de alto padrão, como o Jardim Belvedere, pequeno shopping localizado na Avenida Paulo Camilo Pena (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As ruas do Bairro Belvedere, na Região Sul de Belo Horizonte, antes de uso exclusivo residencial, agora recebem um novo tipo de movimento com a expansão e a chegada de novos comércios. Isso porque, na última revisão do plano diretor da cidade, a Lei 11.181/2019 concedeu a algumas vias uma maior permissividade de uso. O impacto pode ser visto já em diversas áreas do bairro com a inauguração de lojas e construção de galerias, que trazem, principalmente, marcas de luxo e de alto padrão.

De acordo com Cássia Ximenes, presidente da Câmara do Mercado Imobiliário e o Sindicato de Habitação (CMI/Secovi-MG), a maior permissividade no uso do solo e o aparecimento de novos investimentos comerciais tem a ver com a mudança de dinâmica da cidade. “O mercado imobiliário acompanha a dinâmica da cidade e os centros de comércio alteram essa dinâmica. O comércio de alto padrão passou por vários lugares. Primeiro no Centro, depois a Savassi, mais recentemente no Lourdes e agora, com essa mudança, começa a ir para o Belvedere”, afirma.

Ainda de acordo com Cássia, a alteração do polo comercial de alto padrão ocorreu devido ao adensamento demográfico que ocorreu na região nos últimos anos. “Começou a ocorrer a construção de muitos prédios ali naquela região, que é divisa entre BH e Nova Lima, e começou a surgir uma demanda para atender esse público de alto poder aquisitivo”, conta.

“É uma demanda natural. Acaba sendo menos necessário se movimentar para ir até o comércio e o comércio se adequar para atender o público de padrão mais alto. E aí surge essa demanda da população que pressionou para o surgimento dessa nova legislação.”, continua Cássia.

Apesar da maior permissividade, o comércio ainda tem que se adequar a algumas restrições, com o objetivo de preservar o ambiente residencial. A presidente do CMI/Secovi-MG afirma: “É necessário respeitar alguns limites para bem viver. Se adequar ao trânsito, energia, condições de saneamento, água disponíveis e ainda preservar a paisagem do Belvedere, que dá visão para a Serra do Curral, que é tão importante para a cidade.”





*Estagiária sob supervisão do

subeditor Rafael Rocha

Galerias de luxo

É possível ver muitas lojas estabelecidas, mas existem também nas vias do bairro diversas galerias em construção. É o caso do Meeting Shops, lançado em maio deste ano e que aguarda ser ocupado pelas marcas. O objetivo é ser um Lifestyle Center com lojas de luxo. A previsão de inauguração é para o segundo semestre de 2023.

O que diz a população





l Dentre as vias que receberam a

Permissão Especial, está uma parte da Avenida Paulo Camilo Pena, onde está sendo implementado o Jardim Belvedere, pequeno shopping que já acumula

algumas marcas de alto padrão.





l De acordo com Alexandre Magno, vendedor de uma ótica no shopping,

a intenção dos empreendedores que chegam ao Belvedere é transformar o bairro em um novo point comercial. “É um público mais exigente e estamos com uma expectativa muito boa. Abrimos há cerca de 1 ano e meio e está bem satisfatório. Alguns empreendedores têm a intenção do Belvedere ser o que a Savassi foi um dia, com um comércio, produtos e público mais selecionados e seletivos”, comenta.





l A expansão comercial tem agradado alguns moradores, mas o desejo é que a essência do bairro seja mantida. É o que afirma Kathia Andrade, moradora da região. “Achei até bom, porque não precisa ir até o centro para achar as coisas, tem mais facilidade. Mas pode acabar reduzindo algumas características do bairro de ser mais tranquilo, as casas bonitas, que estão virando comércio, a liberdade de caminhar na rua”, afirma.





l Já outra moradora, que preferiu não se identificar, afirma estar satisfeita com o cenário do comércio atual, mas se a expansão foi muito grande, o resultado pode não ser ideal. “Está aumentando bastante, acho ótimo aumentar o comércio. Do jeito que está agora está bom, mas se aumentar muito acho ruim. Não sei se vai ter essa demanda toda, não sei o que vai virar o trânsito no bairro, que já está mais movimentado. Talvez seria melhor se fosse mais afastado da área residencial”, opina a mulher, que vive no Belvedere há 13 anos.