Corpo de mulher baleada na cabeça é encontrado em ponto de droga

Corpo da mulher foi encontrada em ponto de consumo de drogas na Avenida Francisco Firmo de Matos, em Contagem, na Grande BH (foto: Mapio.net/ Reprodução )

O assassinato de Larissa Veríssimo Cândido Silveira, de 22 anos, é um mistério para os policiais da Delegacia de Homicídios de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo dela foi encontrado nesta quinta-feira (06/07), no cruzamento da Rua Francisco Firmo de Matos com Rua Augusta Rodrigues de Miranda, com as pernas e o tronco em cima de um colchão e a cabeça no cimento da calçada, com um tiro. A vítima também foi baleada na coxa esquerda. O local é conhecido como ponto de moradores de rua e de consumo de drogas.

O crime, segundo estimativas dos policiais militares, os primeiros a chegar ao local, ocorreu por volta de 1h desta quinta, quando foi feito o comunicado por uma testemunha, que aguardou a chegada da guarnição da PM no local, mas não quis revelar seu nome, por temer represálias.

São dois os suspeitos, segundo apontou essa testemunha, um menor de 16 anos, conhecido por Rosinha, e um homem de 24 anos, que usa tornozeleira eletrônica, ambos residentes na Vila Marimbondo.

Os militares foram atrás dos suspeitos. O homem da tornozeleira disse que sabia do crime, que conhecia a vítima e que o local é frequentado por usuários de drogas. Ele também confirmou que tinha estado no local mais cedo, para cheirar “Loló”, mas negou a participação no crime. O menor, conhecido por Rosinha, não foi encontrado.

Os investigadores esperam conseguir mais dados da ocorrência por meio das imagens de câmeras de segurança de uma empresa próxima ao local do crime. A expectativa é que elas tenham capturado o momento do homicídio e, por isso, estão desde cedo no local para solicitar as filmagens da noite de quarta e início desta quinta-feira.