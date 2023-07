Terreno pega fogo em bairro de Belo Horizonte

432





Um incêndio se iniciou em um terreno no Bairro Acaiaca, na região Nordeste de Belo Horizonte. As chamas começaram a se propagar nesta terça-feira (5/7).



Os bombeiros já estão no local trabalhando no combate às chamas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A reportagem do Estado de Minas está no local e confirmou que os militares já estão atuando no resfriamento das chamas, que ainda não estão completamente controladas por se tratar de uma área bastante grande.