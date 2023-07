Motorista morre e jovem fica gravemente ferida em acidente na LMG-816

432

As causas do acidente entre dois carros na LMG-816 ainda são desconhecidas (foto: Google Street View)

Uma batida entre dois carros de passeio matou o motorista de um deles, de 40 anos, e deixou uma passageira, de 23, gravemente ferida, na manhã deste domingo (2/7). O acidente aconteceu no quilômetro 113, da rodovia LMG-816, próximo a Santana do Riacho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou presa às ferragens de um dos veículos, e teve de ser retirada com o uso de técnicas de desencarceramento. A aeronave da corporação foi acionada e esteve no local para socorrer a vítima.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A perícia da Polícia Civil esteve no local.