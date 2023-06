Incêndio em veículo consome carga de queijo em rodovia

432

Toda a carga de queijo foi queimada. Incêndio provocou fechamento de rodovia (foto: CBMMG)





Uma carga de queijo, que era transportada por uma caminhonete Ford F-350, foi inteiramente perdida quando o veículo incendiou. Isso aconteceu no quilômetro 484 da BR-262, próximo a Bom Despacho, por volta da meia-noite de quinta-feira (29/6).





Polícia investiga morte de homem encontrado com cortes de facão na cabeça A carga era transportada de Cruzeiro de Fortaleza para Belo Horizonte, e segundo o motorista, notou uma chama vinda do pneu traseiro de seu lado. Parou o veículo e tentou apagar o fogo, usando o extintor do veículo, que se esgotou e não teve mais como apagá-lo. Rapidamente, tomou todo o veículo.





Soldados do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência disseram que não foi possível calcular o valor do prejuízo. O motorista nada sofreu. Foram gastos 3 mil litros de água para debelar as chamas.





Por conta do fogo, as pistas da rodovia precisaram ser interditadas por cerca de 40 minutos.