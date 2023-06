Corpo de radialista desaparecido é encontrado em MG

432

Cláudio Roberto trabalhava em uma rádio da cidade (foto: Redes Sociais/Reprodução) O radialista Cláudio Roberto, de 56 anos, foi encontrado morto no Rio Doce, em Governador Valadares, interior de Minas Gerais, após desaparecer na segunda-feira (26/6).





Conforme informações dos militares, o corpo do radialista estava às margens do Rio Doce, na altura do Bairro Ilha dos Araújos.

“O corpo do homem foi retirado e repassado para a perícia. De acordo com populares, o corpo provavelmente seria de um radialista da região que estava desaparecido”, explica.

Cláudio apresentava o programa Sambalanço, na Rádio Imparsom FM.