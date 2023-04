Namorada busca por companheiro com depressão e desaparecido em BH

Henrique foi filmado saindo do prédio onde mora (foto: Divulgação)

Henrique Pessoa Lopes de Castro, de 32 anos, desapareceu na tarde da terça-feira (19/4), por volta de 14h40, no bairro Coração de Jesus, onde mora com a família. O homem avisou que estava indo encontrar a namorada às 18h.

No horário indicado, a namorada ligou para a casa do companheiro para perguntar por ele. O contato causou estranhamento na família, que iniciou uma busca pelo paradeiro de Henrique.



Posteriormente, a família encontrou o celular do homem em casa, deixado por ele com um bilhete de despedida. A família informou que Henrique tem problemas ligados à depressão, mas que estava fazendo tratamento psiquiátrico.

LEIA MAIS: Homem sai para ir a padaria e desaparece em BH

Polícia Civil foi comunicada do desaparecimento (foto: Divulgação)

A Polícia Civil foi acionada e está investigando o caso. Segundo a família, o rapaz foi visto pela última vez na rua Iraí, no bairro Luxemburgo.



A família pede que, em caso de qualquer notícia, entre em contato com uma das irmãs da vítima, Júlia (31) 97168-8480 ou com Raíssa (31) 99219-4969.