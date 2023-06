Polícia apreende café de origem suspeita em Santo Antônio do Amparo

432

O produto estava em uma propriedade que tem um secador e presta serviços para alguns vizinhos (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 21 sacas de café de origem suspeita, nesta terça-feira (27/6), em Santo Antônio do Amparo, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O produto estava em uma propriedade que tem um secador e presta serviços para alguns vizinhos. A ação é desdobramento de uma investigação de furtos recentes em plantações de café na região.





De acordo com levantamento da PCMG, as sacas foram deixadas no local por um homem que já tem registros policiais por furto e é indiciado como suspeito de pegar os produtos em fazendas da região. A partir da possível autoria, a corporação teria apurado preliminarmente que o investigado tem uma pequena plantação de café em um terreno. Porém, a plantação é cultivada há pouco tempo e, por isso, não estaria em fase de produção.





Ainda segundo as informações levantadas pelos policiais civis, o homem tem deixado para beneficiar (secar e limpar) sacas de café toda semana, prática que já acontece há cerca de um ano. Diante das suspeitas, os grãos foram apreendidos e levados para um local adequado para armazenamento. A corporação informa que o trabalho investigativo, feito pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Santo Antônio do Amparo, continua.