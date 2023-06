BRs mineiras vão pesar veículos em movimento

432

Equipamento será instalado em dois pontos ainda neste ano nas BRs 365 e 364 (foto: Divulgação/Ecovias do Cerrado) A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a instalação e início, de forma experimental, da instalação de quatro balanças de Pesagem Veicular em Movimento nos 437 quilômetros das rodovias BR-365 e BR-364, entre Uberlândia, no interior de Minas, e Jataí, em Goiás. O projeto foi autorizado em termo assinado nessa segunda-feira (26/6) com a concessionária Ecovias do Cerrado, responsável pelo trecho.

As balanças serão implementadas com a tecnologia “High Speed Weigh in Motion” (HS-WIM), que utiliza câmeras e sensores instalados na rodovia para detectar o peso das cargas transportadas. A medição é feita de forma instantânea após o veículo passar sob um pórtico montado sobre a via, sem a necessidade de reduzir a velocidade.

O gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias do Cerrado, Bruno Araújo Silva, explicou que a fiscalização se torna mais efetiva no comparativo com o modelo tradicional. “Um Posto de Pesagem Veicular (PPV) comum tem uma capacidade operacional reduzida, que depende, por exemplo, da triagem de veículos ou do espaço disponível em um pátio. O sistema (de Pesagem Veicular em Movimento) consegue monitorar todos os veículos comerciais que passam pela rodovia, o que aumenta a detecção dos excessos de carga”, disse.

Isso ajuda a diminuir o desgaste do pavimento e a ocorrência de acidentes provocados por veículos com sobrecarga. “Aos transportadores, há o benefício adicional de evitar alguns atrasos no tempo de viagem comumente causados pelo sistema de pesagem nas balanças tradicionais”, lembrou Bruno Silva.