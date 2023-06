Batida seguida de incêndio interdita rodovia no Sul de Minas

432

Veículos e muita fumaça interditam a pista na BR-381 (foto: PRF)

Um incêndio, em uma carreta, consequência da batida entre dois caminhões, interdita a BR-381, na altura de Extrema, no Sul do estado. Não há previsão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para a liberação do trecho.

O acidente ocorreu por volta de 6h, no quilômetro 942 da rodovia. Segundo as primeiras informações da PRF, um caminhão bateu na traseira da carreta.





Logo depois da batida, o fogo começou. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o combate às chamas.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), nenhum dos motoristas se feriu.



As causas da batida serão investigadas pela Polícia Civil de Extrema.