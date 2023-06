Vídeo: homem em surto leva tiros de policial militar em abordagem em Minas

432

Um homem de 48 anos foi baleado durante uma abordagem policial em Macedônia, distrito da cidade de Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, após não acatar ordem de parada dos militares. Segundo informado pela corporação, ele estava em surto psicótico e avançou sobre os militares com duas facas, quando foi interrompido por meio dos tiros que o acertaram. O caso aconteceu nessa segunda-feira (19/6).

Inicialmente, os militares de Divino das Laranjeiras foram acionados, por telefone, com a informação repassada por moradores de que um indivíduo em surto psicótico estava ameaçando moradores do distrito de Macedônia (foto: Reprodução) Conforme as imagens, os policiais militares pediram diversas vezes para que o homem largasse a faca e deitasse no chão, o que não foi atendido. “Em certo momento, o autor, além de não acatar, investiu contra os militares”, explica a PM, acrescentando que foram realizados quatro disparos “para conter o indivíduo”.

Porém, conforme apurado pelos militares no hospital de Divino, a médica constatou três perfurações: duas na perna direita e uma na nádega. Ele foi transferido consciente e sem risco de morte para uma unidade hospitalar em Governador Valadares.

Ainda de acordo com informações oficiais da PM, os militares tomaram ciência de que o homem, também em surto, já havia investido contra outra pessoa recentemente, mas o golpe de faca parou no celular da vítima, que estava no bolso da calça. Nesse sentido, ele tem passagens na polícia por furtos, ameaças e violação de domicílio, pontuou a PM.