Motociclista morre ao bater em poste no Jardim Atlântico, em BH

432

Acidente aconteceu nesse ponto da Avenida Portugal, às 4h08min da madrugada desta quarta-feira (foto: Google maps)

Um motociclista, Túlio César Martins, de 36 anos, morreu, na madrugada desta quarta-feira (21/6), ao bater a motocicleta, uma Yamaha Fazer, em um poste, em frente ao número 1.575 da Avenida Portugal, Bairro Jardim Atlântico.

Segundo informações da Polícia Militar, os dados de como o acidente aconteceu são desconhecidas. Eram 4h08, quando a Central da Polícia Militar recebeu o chamado.

Tão logo chegaram ao local, os militares encontraram a motocicleta tombada no asfalto e, ao lado, o corpo do motoqueiro. Imediatamente, os policiais chamaram o Samu e a médica que esteve no local, constatou a morte.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil procura por câmeras de vídeo em casas próximas, para tentar descobrir as causas do acidente.