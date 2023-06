Polícia Civil faz operação de combate ao tráfico no Cafezal e Fazendinha

432

Polícia Civil mantém equipes permanentes nas vilas Cafezal e Fazendinha (foto: PCMG)





A Polícia Civil realiza, desde o último sábado (17/6), uma ação de repressão ao narcotráfico. A Operação Café visa combater o tráfico de drogas nas vilas Cafezal e Fazendinha, na zona Leste e Sul de Belo Horizonte. O objetivo é identificar as ramificações de uma organização criminosa instalada nos dois pontos da cidade.

Em três dias de operação foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Belo Horizonte, um em Divinópolis, no centro-oeste mineiro, e um em Foz do Iguaçu, no Paraná.









A investigação é feita pela 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp). A operação teve início há três anos e já conseguiu monitorar as principais lideranças do tráfico de drogas nos aglomerados.





O grupo criminoso é especializado na exploração do narcotráfico, lavagem de dinheiro e crimes correlacionados, como homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo, ameaça e tortura.





Segundo uma fonte da Polícia Civil, um canal de comunicação entre os líderes do tráfico naquela região do Aglomerado da Serra e um indivíduo instalado em região de fronteira, em Foz do Iguaçu, para combinar o abastecimento de drogas, principalmente maconha, foi identificado.





Ao todo, até o momento, foram identificadas nove lideranças do tráfico de drogas. Além disso, a Justiça já determinou, com base nas investigações feitas até aqui, o sequestro de cinco veículos de luxo e de dois imóveis, um em Minas Gerais e outro em Foz do Iguaçu.





Dois dos carros já foram recolhidos, um no Paraná e outro no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Além disso, já foram apreendidos materiais e documentos relacionados com o tráfico de drogas, como radiocomunicador e caderno de anotações com valores significativos.