Vacinação contra mpox para pessoas com HIV é ampliada em Belo Horizonte

Vacinação contra a mpox acontece no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) de Belo Horizonte (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quarta-feira (14/6) que a vacina contra a mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos, está disponível para pessoas a partir dos 18 anos que convivem com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) causador da Aids. Todos podem receber o imunizante, independentemente do status imunológico.





Leia também: PBH abre posto extra para vacinação de gripe e COVID-19 no Barreiro Agora, a vacinação contra a mpox para esse público acontece no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) de Belo Horizonte, na rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.





Também podem se vacinar pessoas assintomáticas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para a mpox, após avaliação da Vigilância Epidemiológica.

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus Monkeypox, podendo apresentar lesões na pele e outros sintomas semelhantes aos da gripe.

O esquema vacinal contra a mpox é composto de duas doses, com 0,5 ml cada, da vacina MVA-BN Jynneos. É necessário um intervalo de 28 dias entre as doses.

“O objetivo principal da vacinação é a proteção dos indivíduos com maior risco de evolução para as formas graves da doença, dentro do atual contexto de transmissão observada no país, e, secundariamente, a interrupção da cadeia de transmissão através da vacinação de quem teve contato com casos suspeitos e/ou confirmados para mpox”, explica a PBH.