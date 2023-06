Parque do Anchieta terá novo nome em homenagem a Monsenhor Expedito

432

Moradores celebram mudança de nome do parque Julien Rien, que depois de projeto de lei aprovado na Anchieta Municipal, vai-se chamar Parque Municipal Monsenhor Expedito D'ávila. O parque faz ligação entre o Anchieta e a Avenida Bandeirantes (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. ) A Câmara Municipal de Belo Horizonte reverteu, nessa terça-feira (14/6), o veto total ao Projeto de Lei nº 472/2023, que altera o nome do Parque Municipal Julien Rien para Parque Municipal Monsenhor Expedito D’Ávila. Localizado na região do Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o local será rebatizado em homenagem ao pároco que deixou um legado de mais de 60 anos à frente da Paróquia São Mateus.









O presidente da Associação de Moradores do Anchieta, Carlos Alberto Rocha, comemorou a derrubada do veto do prefeito Fuad Noman (PSD) à proposta. "O Monsenhor contribuiu para a consolidação da comunidade. O parque é um espaço muito querido pelo bairro, e a homenagem feita ao padre foi extremamente bem acolhida por todos os vizinhos", declarou.





Monsenhor Expedito D’Ávila, carinhosamente chamado de "Dito" pelos membros da comunidade, chegou ao Bairro Anchieta em 1969 e se dedicou a diversas transformações, incluindo a reforma da capela e a construção do salão paroquial da atual Paróquia de São Mateus.



Ele é descrito como uma figura muito querida e estimada pela comunidade. Palavras como sorridente, amigo e humilde são as primeiras que vêm à mente dos moradores do bairro ao recordarem dele.

Na foto Carlos Alberto da Associação de Moradores. "O mosenhor Expedito era importante não só para o Anchieta mas para a cidade com suas ações sociais além do aspecto religioso.", afirma. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. ) "O Padre Expedito era bem humorado e sinônimo de amizade. Ele tinha uma proximidade muito grande com a comunidade, se fazia presente nas famílias e mantinha o bairro unido. Se hoje podemos dizer que temos uma comunidade no Bairro Anchieta, é graças ao Monsenhor Expedito", afirma Rocha.





Maria Luíza Carvalho, de 86 anos, é uma das participantes mais antigas da paróquia. Moradora do Bairro Anchieta há 48 anos, ela relembra como o Padre Expedito contribuía não apenas para o bairro, mas também para toda a cidade.





"O Bairro Anchieta é uma área de classe média-alta, mas isso não impediu o Padre de se preocupar com as pessoas mais necessitadas. Ele criou a pastoral da saúde, com um ambulatório e um dentista que atendiam pessoas de baixa renda. Ele realmente se importava com a comunidade como um todo", afirma ela.

