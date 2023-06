Justiça determina medida protetiva contra homem que agredia o pai

432

Decisão judicial foi tomada a partir de uma investigação da Polícia Civil (foto: PCMG)

Uma decisão judicial, da comarca de Nanuque, no Vale do Mucuri, decidiu pelo afastamento de um homem de 40 anos, por uma série de agressões contra o pai, um idoso de 66 anos. O mandado foi cumprido pela Polícia Civil, que realizou uma investigação sobre o caso.Segundo a apuração da Polícia Civil, o investigado, depois de ingerir bebida alcoólica, agrediu o pai, com socos no rosto, na testa e no quadril. O fato de haver uma repetição dos fatos fez com que o inquérito alertasse para a convivência do suspeito com o idoso.As investigações revelaram, ainda, que o suspeito tem diversas passagens policiais por violência doméstica e familiar contra a mulher. O homem está afastado do lar e com medida protetiva.