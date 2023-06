Dívida: Mãe mata filho de 4 anos a facadas e tira a própria vida

432

Mãe e filho foram encontrados mortos dentro de casa, em Arcos, no Centro-Oeste de Minas. A suspeita é de que Deisy Gonçalves Barbosa, de 21 anos, tenha matado George Gonçalves Teixeira, de 4, a facadas e depois tirado a própria vida. Ela deixou uma carta alegando que estava com dificuldades de pagar advogado e dívidas de auxílios com o governo.



Os corpos, segundo informações divulgadas nesse sábado (3/6), pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foram encontrados pelo pai do menino, de 25, na noite de sexta-feira (2/6). Ao chegar em casa, ele chamou por George. Porém, o filho não respondeu. O portão estava trancado com a chave do lado de dentro. Ele conseguiu alcançar a fechadura e abrir.



Ao entrar em casa, se deparou com os corpos do filho e da esposa. Ele pediu ajuda aos vizinhos, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, além da Polícia Militar.



Quando a equipe do socorro chegou ao local, ambos já estavam sem vida. A suspeita de é de que Deisy tenha matado o filho a facadas e depois se enforcado. Ela estava com um fio amarrado ao pescoço.

Vizinhos relataram não terem ouvido nado e que a família era muito reservada.

Carta com palavras desconexas

Deisy deixou uma carta presa na geladeira. De acordo com a PMMG, nela, há várias palavras desconexas. Ela falava em dificuldades de pagar advogado e também mencionava uma dívida referente a auxílios com o governo. Disse também que “não estava com a cabeça boa e que não havia outra alternativa a não ser aquela situação”.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local para os trabalhos de praxe. A faca usada no crime e outros materiais pessoais foram apreendidos para a investigação. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Formiga, na mesma região, onde seria realizada a necrópsia nesse sábado (3/6).

*Amanda Quintiliano especial para o EM