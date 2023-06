Homem é morto a facadas ao cobrar R$ 100 por serviço de capinagem

432

Suspeito, de 50 anos, confessou ter matado a vítima em conversa com a Polícia Militar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 45 anos foi morto a facadas na noite dessa sexta-feira (2/6), no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, na Grande BH, ao cobrar R$ 100 por serviço de capinagem.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, de 50 anos, confessou o crime. Em conversa com a polícia, o homem informou que a vítima começou uma discussão sobre o pagamento de uma capina.

O acordo era de R$ 100 pelo serviço. Porém, o homem deu apenas R$ 50 ao capinador e prometeu pagar a outra metade depois.

A vítima não ficou satisfeita e deu um tapa no rosto do suspeito, segundo o boletim de ocorrência. Nesse momento, o suspeito disse que voltou para casa e, minutos depois, teve a residência invadida pela vítima, que o ameaçou com um tijolo.

O suspeito, então, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou a vítima, que saiu do imóvel em direção à rua, onde foi encontrado já sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.