Zema aprova lei que determina desembarque fora do ponto de ônibus

Lei teve origem do Projeto de Lei (PL) 3.644/16, da deputada Ione Pinheiro (União) (foto: Ricardo Barbosa / ALMG / Divugalção) A partir da madrugada desta quarta-feira (31/5), passageiros do transporte coletivo por ônibus metropolitano de todo o Estado poderão embarcar e desembarcar dos veículos fora de pontos de ônibus. A Lei 24.337, que institui a “Parada Segura”, foi sancionada pelo governador Romeu Zema (Novo) e publicada nesta edição do Diário Oficial de Minas Gerais.

O texto teve origem do Projeto de Lei (PL) 3.644/16, da deputada Ione Pinheiro (União), e estende o direito a todos os usuários do transporte, independentemente de gênero, valendo tanto para embarque quanto desembarque. O texto foi aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no dia 8 de maio deste ano.









As paradas devem ocorrer somente durante a noite e nos fins de semana e feriados, dentro do itinerário previsto da linha, com a observância da legislação de trânsito e desde que não haja riscos à segurança de veículos e de pedestres.





A lei estabelece ainda que um regulamento vai dispor sobre dias e horários em que a lei será aplicada e suas exceções. O documento também deverá incluir as linhas, vias e localidades em que a obrigatoriedade não se aplicará, bem como sobre as formas de divulgação da “Parada Segura” aos usuários.