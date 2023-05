Carro despenca no Córrego do Monjolo, em Patos de Minas

432

Veículo ficou com as rodas para o alto (foto: Divulgação/CBMG) Um motorista caiu com o carro no Córrego do Monjolo, em Patos de Minas, nesta terça-feira (30/5). Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle da direção, mas ele precisou de ajuda para sair da água e foi necessário atendimento médico.

Era madrugada quando o homem atravessava a avenida Fátima Porto, na esquina com rua Maranhão, no município do Alto Paranaíba. Nesse local, o carro avançou sobre o leito do córrego e despencou de uma altura de três metros.

O veículo ficou com as quatro rodas para cima, próximo ao curso d'água, em área onde são realizadas obras.

O motorista de 42 anos teve ferimentos leves, mas ainda assim foi necessária a intervenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o ferido para uma unidade médica.

Horas depois, o veículo foi retirado do córrego.