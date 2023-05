Representante de empresa de transporte público em Uberlândia é preso

432

Parte dos problemas encontrados pelo MPMG (foto: Divulgação/MPMG) O representante da uma das empresas que prestam serviço de transporte público de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso por crime ambiental durante fiscalização realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A ação fez parte da operação "Ir e Vir".

Entre problemas denunciados ou encontrados, o MPMG informou plataformas de cadeirante com defeito, veículos sem licenciamento ou com restrição judicial, ônibus com freio danificado e veículos alugados compondo a frota.

De acordo com o perito, os painéis dos veículos deveriam acusar as inconformidades do Arla32, mas não havia nenhuma indicação nos painéis dos ônibus. Um dos veículos não possuía tampa do reservatório de Arla, causando cristalização do produto no lado externo, o que indica, segundo o perito, que possivelmente Arla não teria sido reposto há meses.





O Arla32

O uso da substância permite que os gases que saem dos escapamentos dos veículos atendam aos limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O produto não é tóxico, explosivo ou inflamável. É classificado como produto de categoria de risco mínimo no transporte de fluídos. O número 32 é uma referência à concentração de ureia exigida (32,5%).

A operação

Durante essa fase da operação, 24 ônibus foram autuados, e seis, interditados. Houve 13 autuações e três interdições referentes a veículos da Autotrans e 11 autuações e três interdições relacionadas à empresa São Miguel. “Os interditados foram retirados de circulação, sendo as empresas responsáveis obrigadas a repor a frota”, disse o promotor de Justiça Fernando Martins.

Também segundo ele, dois ônibus recém-incorporados à frota da São Miguel são de propriedade da empresa Vamos Loc de Cam Maq e Equipamentos S. A. Eles estão registrados no Detran de São Paulo e foram emplacados no município de Ribeirão Preto. “Essa é mais uma irregularidade, já que a legislação municipal determina que os veículos utilizados no transporte público devem ser emplacados em Uberlândia”, esclarece o promotor de Justiça.

Sobre a terceira empresa que presta o serviço em Uberlândia, Sorriso de Minas, ainda há apurações em andamento.

Posicionamento

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro (Sindett) e empresas de transporte urbano de Uberlândia informaram que as ocorrências serão regularizadas pelas operadoras acionadas. O sindicato citou que , para 2023, está prevista a inserção de 57 novos veículos no sistema.

“As três empresas que integram o sistema permanecem prontamente à disposição para, assim que o objetivo deste segundo momento da operação seja esclarecido, responder a qualquer dúvida relativa a esta ação com a máxima transparência Ainda reafirmam que permanecem com a rotina e a eficiência no cumprimento das viagens, que é de 99%, superior ao de grandes cidades brasileiras. Bem como a integridade na regularidade fiscal e a segurança na prestação de um serviço de qualidade, com atualização constante de seus veículos e processos”, diz o texto.