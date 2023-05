Obra emergencial provoca lentidão na BR-040 em Minas

432

Segmento onde é feita a intervenção emergencial provocando lentidão próximo ao trevo de Ouro Branco (foto: Reprodução/Google Street View)

Leia também: Liberação das faixas de ônibus de 10 vias de BH para carros começa hoje

Uma obra emergencial no quilômetro 615 da rodovia BR-040 provoca lentidão no tráfego desde o início da manhã deste sábado (20/5), na altura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.De acordo com a concessionária que administra a via, as obras foram iniciadas próximas ao trevo elevado que faz a ligação com Ouro Branco pela rodovia MG-030/MG-443.A intervenção começou por volta de 7h30 e chegou a causar 5 quilômetros de lentidão no sentido Rio de Janeiro e de 2 quilômetros no lado oposto, para Belo Horizonte (sentido DF).A informação mais atual é de que com a queda do movimento a fileira de veículos lentos tem 1 quilômetro apenas no sentido BH, segundo a Via 040.