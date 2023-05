Liberação das faixas de ônibus de 10 vias de BH para carros começa hoje

432

Pistas exclusivas de ônibus serão abertas entre a tarde de sábado e domingo, além de feriados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Confira os trechos permitidos

Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Val Paraíso e Avenida do Contorno, neste sentido;





Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Outono e Rua Val Paraíso, neste sentido;





Rua Padre Belchior, entre Avenida Amazonas e Rua Curitiba, neste sentido;





Rua Padre Belchior, entre Rua São Paulo e Rua Curitiba, neste sentido;





Avenida João Pinheiro, entre Rua dos Guajajaras e Rua Goiás, neste sentido;





Avenida Professor Alfredo Balena, entre Rua Padre Rolim e Praça Hugo Werneck, neste sentido;





Avenida Professor Alfredo Balena, entre Praça Hugo Werneck e Rua Pernambuco, neste sentido;





Avenida Dom Pedro II, em toda a sua extensão; Avenida Presidente Carlos Luz, em toda sua extensão;





Avenida Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e a Avenida Vilarinho;





Rua Goiás, em toda a sua extensão;





Avenida do Contorno, entre a Avenida Teresa Cristina e a Avenida Barbacena, até a Rua Rio de Janeiro, neste sentido;





Avenida do Contorno, entre a Rua Rio de Janeiro e a Avenida dos Andradas com o Viaduto Jornalista Oswaldo Faria (Viaduto da Floresta), neste sentido;





Avenida dos Andradas, entre a Avenida do Contorno com o Viaduto Jornalista Oswaldo Faria (Viaduto da Floresta) até a Alameda Ezequiel Dias, nos dois sentidos;





Avenida dos Andradas, entre a Avenida do Contorno, próximo ao número 2808 (Ponte do Perrela), até a Avenida Mem de Sá, neste sentido.

As faixas exclusivas de ônibus de 10 avenidas e ruas de Belo Horizonte passarão a receber qualquer veículo aos fins de semana e feriados, a partir das 14h deste sábado (20/5).A medida vem de portaria publicada na quinta-feira (18/5), no Diário Oficial do Município e é válida entre às 14h dos sábados até as 23h59 dos domingos e o dia todo nos feriados, segundo a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).Os trtechos onde fica permitido o tráfego não incluem as pistas exclusivas (corredores do MOVE), como nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro I, não fazem parte da medida, sendo liberadas apenas para serviço de táxi.Com a medida, os condutores ganham espaço nas faixas exclusivas (Veja trechos abaixo) das avenidas Nossa Senhora do Carmo, Professor Alfredo Balena, Avenida Dom Pedro II, Presidente Carlos Luz, Cristiano Machado, do Contorno e dos Andradas, e ruas Padre Belchior e Goiás.