Congresso em BH discute soluções para problemas de esgoto em favelas

“A maior consequência é um prejuízo de vida para as pessoas, mas isso [a falta de saneamento] também afeta o meio ambiente, contamina o lençol freático, afeta córregos”, conta o presidente da Abes. Além da contaminação das reservas subterrâneas, “gatos de água”, criados por alguns moradores para desviar irregularmente recursos hídricos por pura necessidade, também podem gerar vazamentos e alterar o fluxo de pressão no encanamento, causando retorno de esgoto e mistura entre água potável e esgoto. Outra dificuldade é que os recursos hídricos são apenas parte de um conjunto chamado “saneamento integrado”.

A disponibilidade de água, tratamento e escoamento devido ao esgoto não são os únicos fatores que contribuem para uma melhor higiene e qualidade de vida da população. Solucionar os seus problemas só é possível se pensado o conjunto do “saneamento integrado": abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Isto porque a não contaminação de um elemento depende do cuidado dos outros. Além disso, o saneamento depende de outras políticas públicas como a distribuição de renda.

Para desenvolver melhores estratégias para lidar com esses quatro pilares, o 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental começa neste fim de semana, no Expominas, em BH.