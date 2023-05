Vazamento de esgoto gera transtorno na rua e polui córrego em Nova Lima

O Córrego Estrangulados, que hoje em dia tem águas acinzentadas, já foi cristalino (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Um vazamento em uma rede de esgoto deixou moradores de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, revoltados. O fato aconteceu nessa quinta-feira (11/5), na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Jardinaves, que termina em uma trilha que passa por cima do Córrego Estrangulados. O riacho é uma afluente do Rio das Velhas, responsável pela maior parte da captação da água que abastece a capital, de acordo com a Copasa.

Os moradores da rua, que tem até uma escola, dizem que a água jorrava dos bueiros, sujando o caminho com esgoto. A diretora do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais, Mariângela Vilckas, conta que isso é "totalmente prejudicial, até mesmo para a saúde dos alunos. Tem impacto também no acesso ao colégio, eles [os alunos] têm que passar no meio da água suja".





Um funcionário da escola afetada conta que foi preciso pedir para que a Copasa realizasse uma limpeza no local, já que a rua ficou suja com o esgoto e o colégio recebe hoje e nos próximos dias do final de semana os alunos e suas famílias para um evento. Segundo Sérgio Jacobovitz, pai de um aluno, "o mau cheiro [do córrego poluído] chega até as salas".

Permanência do problema

O dilema é recorrente. Iara Rodrigues, moradora da rua há 25 anos, diz que os canos entopem e vazam mais de uma vez por mês, o que torna-se ainda mais frequente quando chove. De acordo com ela, o problema acontece desde que a rede de esgoto foi instalada na rua. Iara diz que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), quando vai ao local, apenas desentope os canos, que voltam a entupir posteriormente.





Mariângela também relata que os canos já entupiram, pelo menos, quatro vezes neste ano, porém, desta vez, o fluxo de água foi ainda mais intenso. Segundo Iara, em outra ocasião, a rua enfrentou "três dias seguidos descendo esgoto".





Além disso, o asfalto, que cobre apenas o caminho por onde passam os canos, fica esburacado com o fluxo de água. A erosão é ainda mais intensa quando chove. Os buracos na rua são um problema, principalmente, para os motoristas. Iara relata que já furou um dos pneus do carro por causa disso.

Córrego Estrangulados

O Córrego Estrangulados, que hoje em dia tem águas acinzentadas, já foi cristalino, como conta Iara Rodrigues e Sérgio Jacobovitz. "A trilha era linda", conta Iara. Sérgio lembra que "as crianças brincavam nele, hoje está inviável". Além do mau cheiro e da degradação da paisagem, a poluição do rio ainda afeta a biodiversidade do local, que ainda conserva árvores e vegetação no meio dos prédios de Nova Lima.





Para Sérgio, que costumava levar os filhos na afluente do Rio das Velhas, o esgoto é "mais um fator de poluição do córrego", que já sofria com o descarte de lixo dos moradores das proximidades. Iara, que diz que "nasceu" lá, confirma, relatando que, antes da instalação da rede de esgoto, o rio já era "muito poluído".

O que diz a Copasa

A Copasa informa que foi realizada ontem (11/5) a manutenção do esgoto na Rua Nossa Senhora de Fátima, número 190, no bairro Jardinaves, em Nova Lima. A limpeza do local já está sendo realizada e será concluída ainda hoje (12/5). Já a recomposição do pavimento será finalizada na próxima terça-feira.





A Companhia esclarece ainda que o esgoto coletado naquela região é direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vale do Sereno.