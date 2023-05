Mais de cem vales-transporte são apreendidos em BH durante operação

432

Apesar da apreensão, ninguém foi preso (foto: GCMBH / Divulgação) Cento e nove cartões de vales-transporte foram apreendidos na noite desta terça-feira (16/4) durante uma operação da Guarda Municipal de Belo Horizonte, no Centro da cidade. O objetivo da ação era coibir o comércio ilegal dos vales.

A operação aconteceu nas principais vias do centro de BH, incluindo as avenidas Olegário Maciel, Santos Dumont e Paraná e a rua Rio Grande do Sul.









Agora, os cartões apreendidos serão analisados para tentar identificar se foram adquiridos de forma irregular. De acordo com a Guarda Municipal, ninguém foi preso, já que portar o cartão não é crime, no entanto, os suspeitos foram fichados, e, caso seja confirmada a irregularidade, serão presos.