Menino de 3 anos cai de prédio ao ficar sozinho; mãe é presa em festa

Mãe foi presa pela Polícia Militar por abandono de incapaz em uma festa em um sítio na comunidade rural de Campos, em Iaúna (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Uma criança de 3 anos ficou ferida após cair do segundo andar de um prédio em Itaúna, na região Central de Minas Gerais, nesse domingo (14/5). Conforme registro da Polícia Militar, a mãe, de 21 anos, deixou o filho trancado em casa, no loteamento Recanto dos Peixotas. Ela foi presa por abandono de incapaz em uma festa em um sítio na comunidade rural de Campos, no município.





O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Os militares perceberam que a vítima apresentava, aparentemente, escoriações no tórax do lado esquerdo e suspeita de fratura na perna esquerda. A criança foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Manoel Gonçalves, onde permaneceu internada.

Ainda conforme a Polícia Militar, uma conselheira tutelar, que acompanhou a ocorrência, a guarda provisória do menino foi concedida ao pai, que compareceu ao hospital para acompanhar o filho junto com outros familiares.

Uso abusivo de drogas

A mãe, ao ser questionada pelos policiais, disse que não se lembrava de nada, pois fez “uso abusivo de drogas durante todo o dia”, relata a ocorrência.





“O Conselho Tutelar solicitou uma medida protetiva de urgência para a vítima e para outro filho da autora, um menor de 5 anos, que ficará sob a guarda provisória da avó materna”, finaliza a PM.