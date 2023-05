Casal morto com vários tiros e abandonado em rodovia é identificado

Os corpos do casal foram encontrados perto do município de Veríssimo, no Triângulo Mineiro (foto: WhatsApp e Redes Sociais/Divulgação) A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, identificou o casal que foi encontrado morto dentro de um Fiat Uno no acostamento da BR-262, nas proximidades do município de Veríssimo, na mesma região.





Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatado pela equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que o homem estava com várias perfurações dos disparos nas costas, no abdômen, em uma perna e na pelve. Já a mulher foi ferida no abdômen, em uma perna e em um braço.



“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o duplo homicídio registrado no sábado (13/5), na BR 262, entre Uberaba e Campo Florido. Os corpos do casal foram encaminhados ao Posto Médico-Legal para serem submetidos a identificação e exames. Até o momento, não houve prisão. A autoria, motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios em Uberaba”, diz a Polícia Civil.