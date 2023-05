Mulher é atropelada por ônibus, tem pernas amputadas e morre

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve as duas pernas amputadas por causa do acidente (foto: CBMMG/Reprodução)

Uma mulher foi atropelada por um ônibus e morreu, na tarde desta segunda-feira (15/05), na Avenida Austrália, no Conjunto Henrique Sapori, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve as duas pernas amputadas por causa do acidente.





O helicóptero Arcanjo foi deslocado para o local do atropelamento para prestar socorro à vítima. Porém, eles constataram que ela já estava morta. Como a mulher não portava documentos, não foi possível fazer sua identificação.

Mulher chuta portão e escapa de estupro em Minas

Os bombeiros informaram ainda não haver informações sobre a dinâmica do atropelamento nem sobre a linha do ônibus.