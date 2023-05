Funcionário da prefeitura de Muzambinho é morto soterrado em obra

Homem foi soterrado foi retirado da terra pelos colegas, mas já estava sem vida (foto: CBMMG)

Um pedreiro, de 49 anos, funcionário da Prefeitura de Muzambinho, no Sul de Minas, morreu soterrado nessa quarta-feira (10/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem participava de uma obra no Centro Municipal de Educação Infantil Dona Sebastiana do Prado Campos, no Bairro Brejo Alegre, na tarde de ontem, quando o acidente aconteceu.

Segundo informações preliminares, parte do barranco da obra desabou em cima do pedreiro e causou o soterramento.

O funcionário foi retirado pelas pessoas que estavam no local, antes da chegada das equipes dos bombeiros, mas já estava sem sinais de vida.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para investigar as causas do sinistro.

Em nota, a prefeitura de Muzambinho lamentou a morte do funcionário e decretou luto oficial.

“Neste momento de dor e consternação, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho do querido servidor que nos deixou”.