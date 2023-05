Missa hoje celebra os 25 anos da consagração episcopal de Dom Walmor

Evangelização, união com as comunidades de fé, liderança em obras sociais e outras frentes de trabalho. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebra, hoje, 25 anos de consagração episcopal, com uma missa, às 19h, na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH.

Além de autoridades civis, participam da celebração bispos, padres e fiéis de diferentes lugares do Brasil, a exemplo do Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, e do atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre (RS).

Na tarde de ontem, dom Walmor divulgou nota em que mostra gratidão e alegria e reforça a vocação para ações com os pobres e sofredores. “Agradeço a Deus-Pai por inserir-me na missão de seu Filho Jesus Cristo. Consciente de meus limites humanos, alegro-me agradecido por meu ministério, como bispo, já por 25 anos, agraciado pela preciosa oportunidade de estar a serviço de cada irmão e irmã, especialmente dos pobres e sofredores, proclamando a Palavra de Deus, para todos congregar pela força vigorosa do amor fraterno, comprometidos com a justiça e a paz, enquanto caminhamos para o Reino de Deus.”

Dom Walmor explicou que, na Igreja, “somos todos servidores, igualmente importantes, protagonistas na tarefa de construir, desde já, o Reino de Deus”. E reiterou a gratidão “às manifestações de apreço, orações e amizade, que revigoram ainda mais a nossa caminhada na bonita missão de testemunhar a fé em Jesus Cristo, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus”.





TRAJETÓRIA Em 10 de maio de 1998, o então padre Walmor Oliveira de Azevedo foi ordenado bispo, após nomeação de São João Paulo II para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador (BA). A celebração em que dom Walmor foi consagrado bispo teve a presidência do cardeal Dom Lucas Moreira Neves, na época arcebispo de Salvador. A missa solene foi celebrada na Catedral Santo Antônio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, pois dom Walmor era padre vinculado à Arquidiocese de Juiz de Fora, onde se dedicou à Igreja até ser transferido para Salvador.

Dom Walmor foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador por seis anos, até acolher nova nomeação de São João Paulo II, em 2004, para ser arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em 26 de março de 2004, ele iniciou seu ministério na capital mineira, sendo o quarto arcebispo metropolitano na centenária história da Arquidiocese de BH. A missa em homenagem a dom Walmor será transmitida pela TV Horizonte, canal 30 em UHF, e redes sociais.





OBRAS Ontem foi um dia especial na história da Catedral Cristo Rei, da Arquidiocese de Belo Horizonte, em construção há mais de nove anos no Bairro Juliana, na Região Norte da capital mineira. O templo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) recebeu a maior concretagem já realizada, na edificação, de uma única vez. O serviço ocorreu na laje que corresponde ao nível do estacionamento do setor D, sendo usados aproximadamente 700 metros cúbicos de concreto.

Conforme divulgado, cada betoneira entregou um volume médio de 7,5m³ de concreto, concluindo em torno de três viagens cada uma. A intervenção está a cargo da Beton Mix Concreto, empresa responsável, desde 2015, pelo fornecimento de todo concreto para a construção da catedral.