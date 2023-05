Mulher é empurrada de escada pelo ex-marido em escola de BH

Agressão aconteceu enquanto vítima buscava o filho na escola (foto: Pixabay / Reprodução)

Uma mulher de 47 anos denunciou o ex-marido depois de ser empurrada de uma escada da escola do filho do casal, na Região do Barreiro, na tarde dessa quinta-feira (4/5). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e um requerimento de medida protetiva foi feito.