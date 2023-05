Polícia prende procurado por vários homicídios em ônibus que chegaria a BH

Segundo a PRF, o homem tem extensa ficha criminal decorrente da execução de diversos homicídios (foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (5/5) que um homem, foragido da Justiça da Bahia, foi localizado e preso ontem (4/5) em um ônibus intermunicipal, na BR-040, quando o veículo foi interceptado pelas autoridades em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar mineira.

Com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o homem estava dentro de um coletivo que iniciou a viagem no município de Conselheiro Lafaiete, na região Central do estado.

O destino final era a capital mineira, mas o veículo foi interceptado em frente à Unidade Operacional de Nova Lima, com o suporte de policiais militares dessa cidade. Ele foi encaminhado à delegacia do município.