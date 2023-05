Droga avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida na Região Oeste de BH

Polícia chegou até o suspeito com a ajuda de denúncias anônimas (foto: PMMG/Divulgação)

Uma operação da Polícia Militar, que começou ainda na manhã dessa quarta-feira (3/5) no Morro do Papagaio, terminou na noite de ontem no bairro Olhos D'Água, Região Oeste de Belo Horizonte, onde grande quantidade de drogas foi apreendida.

Segundo a Polícia Militar, um jovem, de 19 anos, foi preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no Beco do Alemão, no Morro do Papagaio.

Durante a prisão do suspeito, os militares receberam informações de que o homem guardava entorpecentes dentro de casa, na Região Oeste de BH.

A polícia, então, foi até o endereço do suspeito, no bairro Olhos D'Água, e localizou 61 buchas de maconha, uma porção de maconha, 19 barras de maconha, 15 tabletes de pasta base de cocaína, oito pacotes de pasta base de cocaína e uma porção de pasta base de cocaína.

Além disso, uma pistola calibre .9mm, uma submetralhadora artesanal, 28 munições, uma balança de precisão, um colete com placas balísticas, um coldre e cinco carregadores de calibres diversos foram apreendidos.

A polícia estima que a droga apreendida está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.