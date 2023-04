BH: Protesto de entregadores contra caso de agressão acaba em confusão

Um protesto de entregadores de aplicativo terminou em tumulto, na noite desta quinta-feira (27/4), no Bairro Gutierrez, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O ato foi organizado contra as agressões de moradores de um prédio de luxo a um entregador ontem.

Moradores da região relataram ao Estado de Minas que ouviram explosões de fogos de artifício e, em seguida, a movimentação da Polícia Militar (PMMG) contra os manifestantes. Em imagens feitas por vizinhos, é possível ver um grande efetivo militar e parte da motociata dos entregadores.

A reportagem entrou em contato com o 22º Batalhão da PMMG, que atende a região, e com a sala de imprensa da corporação, mas, até a publicação desta matéria, não havia nenhum registro de ocorrência no local. O 22º BPM informou que o batalhão ficou cerca de três horas sem energia elétrica e que, por isso, não era possível saber do que estava acontecendo com as guarnições que estavam na rua.