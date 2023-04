Homem mata namorado da ex em posto de combustíveis

Um jovem, de 19 anos, foi assassinado a tiros em um posto de combustíveis em Martinho Campos, na região Central de Minas. O principal suspeito está foragido.Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na noite desse domingo (23/4), no bairro Alto São Francisco.A vítima estava no carro quando parou no posto de combustíveis para abastecer. Enquanto aguardava o término do abastecimento, fora do veículo, chegou outro carro com dois passageiros.De dentro do veículo, eles atiraram contra a vítima. O rapaz foi atingido, mas conseguiu correr. Um dos homens, então, deixou o carro e foi atrás da vítima.Segundo a perícia da Polícia Civil, o rapaz foi atingido 10 vezes na cabeça. Ele morreu no local. Após o crime, o homem voltou para o carro e a dupla fugiu. Horas depois, a Polícia Militar encontrou o veículo abandonado.Em conversa com os parentes da vítima, eles disseram que há dias ele estava sendo ameaçado pelo ex-namorado da atual companheira, que não aceitava o fim do relacionamento.Segundo a PM, os policiais que registraram a ocorrência tiveram acesso ao circuito interno do posto de combustíveis, que ajudou a identificar os assassinos. E conforme a corporação, as imagens corroboram que um dos assassinos é o ex-companheiro da atual namorada da vítima.