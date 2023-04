Iniciativa de paz nas escolas sufoca onda de ameaças

Os policiais se fizeram presentes tranquilizando toda a comunidade escolar (foto: Polícia Civil / Divulgação)

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) promoveu uma iniciativa de paz em diversas escolas de Belo Horizonte. A ação ocorreu ao longo do dia na portaria do Colégio Buritis Agostiniano, Colégio Magnum, Colégio Santo Agostinho, Colégio Pedro II e na Escola Estadual Major Delfino.

Os policiais ficaram encarregados de distribuir cartilhas de informação e flores para os alunos que se preparavam para iniciar o dia letivo. De acordo com a delegada Renata Ribeiro, da Polícia Civil, a ação teve como objetivo tranquilizar a comunidade escolar diante do cenário atual de violência e ameaças nas escolas. "A conscientização é uma das formas mais eficazes de prevenção da violência, e a Polícia Civil é capaz de cumprir esse papel divulgando a informação, além de tranquilizar as pessoas com sua presença na porta das escolas."

Ainda de acordo com a delegada, é papel de todos promover os valores de paz, afeto e boa convivência. Além disso, o contato próximo, o diálogo e a atenção são pontos fundamentais para a construção de um ambiente pacífico nas escolas. "É um trabalho em conjunto, dos pais, alunos, professores, funcionários e da força policial".

A delegada Renata finaliza afirmando que o retorno foi melhor que o esperado. "A receptividade de todos foi muito boa, foi tudo muito positivo. A energia de medo se transformou em uma energia muito pacífica".

Outras ações

O dia 20, marcado por supostas ameaças de ataques às instituições de ensino de todo o país, se transformou em um dia de promoção da paz em diversas instituições de ensino.

No Colégio Santo Agostinho, de Belo Horizonte, pais e alunos se mobilizaram na distribuição de doces e mensagens de amor. Já em Contagem as escolas realizaram um "Abraço pela paz", se posicionando contra a violência.

*Estagiária sob supervisão