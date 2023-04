Saúde lança Mês de Vacinação dos Povos Indígenas em Teófilo Otoni

Previsão é que sejam aplicadas mais de 210 mil doses (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil ) O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (19/4), no Dia dos Povos Indígenas, o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas. Durante a cerimônia no Distrito Sanitário Indígena Minas Gerais Espírito Santo, em Teófilo Otoni, o personagem Zé Gotinha recebeu, em ritual do povo Maxakali, um cocar. A imunização deve acontecer em todos os 34 Distritos Sanitários Indígenas, totalizando 898 territórios, numa tentativa de ampliar coberturas vacinais.









A previsão é que sejam aplicadas mais de 210 mil doses em todos os territórios indígenas. Após o término do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas, em 14 de maio, a orientação da pasta é que os distritos sigam com as imunizações ao longo de todo o ano. Participam da ação, que integra a Semana Mundial de Vacinação, 2,6 mil profissionais da equipe multidisciplinar de saúde indígena e mais de 1,1 mil agentes indígenas de saúde e de saneamento.





Os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação que serão aplicados para atualização da situação vacinal dos povos indígenas são:





hepatite A e B;

penta (DTP/Hib/Hep B);

pneumocócica 10 valente;

VIP (Vacina Inativada Poliomielite);

VOP (Vacina Oral Poliomielite);

VRH (Vacina Rotavírus Humano);

meningocócica C (conjugada);

febre amarela;

tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba);

tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela);

DTP (tríplice bacteriana);

BCG;

HPV quadrivalente (papilomavírus humano);

influenza;

COVID-19.





O povo Maxakali, de acordo com o ministério, foi escolhido como anfitrião da cerimônia em razão da falta de condições para realização de práticas de saúde tradicionais em seus territórios nos últimos anos, bem como a vulnerabilidade da etnia diante das doenças imunopreveníveis.