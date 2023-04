Depois de 100 anos, irmãs carmelitas deixam comunidade em Mariana

Somente duas irmãs carmelitas da Divina Providência estavam residindo em Mariana (foto: Arquidiocese de Mariana/Divulgação)



A arquidiocese de Mariana, na região Central de Minas Gerais, informou nessa terça-feira (18/4) que as irmãs carmelitas deixaram a comunidade intitulada Flos Carmeli, no município, após 100 anos de história delas na cidade que foi a primeira sede do bispado no estado. Apesar do anúncio ontem em comunicado, a despedida aconteceu na última sexta-feira (14/4) durante missa presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Airton José dos Santos.

As irmãs carmelitas chegaram a Mariana em 1923, onde foram instaladas em residência doada para o noviciado. Em 1931 foi inaugurada a Escola Santo Estevão para as operárias das fábricas com cursos primários, como serviços domésticos, corte e costura e datilografia.