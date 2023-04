Papa nomeia novo bispo para Diocese de Divinópolis

Nomeação de Dom Giovane foi feita pelo papa Francisco (foto: Divulgação/Diocese de Divinópolis) O bispo auxiliar de Belo Horizonte dom Geovane Luís da Silva foi nomeado como bispo para a diocese de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A nomeação foi feita, nesta quarta-feira (19/4), pelo Papa Francisco.



Vacante desde 14 de dezembro de 2022, quando dom José Carlos de Souza Campos foi nomeado arcebispo de Montes Claros, no Norte do estado, a diocese de Divinópolis esteve sob os cuidados do administrador diocesano padre Paulo Sérgio Diniz Mendes.



“Confiante na graça de Cristo Ressuscitado, que nunca nos abandona”, afirmou.



Dom Geovane também ressaltou que “humildemente bate à porta do coração de cada um pedindo abrigo, oração e a bênção necessária para que se torne realidade o lema que conduz sua vida e seu ministério: Sit amoris officium pascere dominicum gregem – Seja serviço de amor apascentar o rebanho do Senhor”.



Em nota a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) disse ter recebido “com alegria a notícia” e desejou um “profícuo ministério”. Citou também as palavras do Papa Francisco na Carta Apostólica, Misericordia et misera, datada do quarto ano do seu pontificado e publicada na ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia.



“A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. É assim que se manifesta o seu mistério divino. Deus é misericordioso (cf. Ex 34, 6), a sua misericórdia é eterna (cf. Sal 136/135), de geração em geração abraça cada pessoa que confia n’Ele e transforma-a, dando-lhe a sua própria vida.”

Biografia e trajetória eclesial Dom Geovane nasceu em Barbacena, no dia 21 de junho de 1971. Filho de José Sabino da Silva e Antônia Ferreira da Silva. Cursou filosofia e teologia no Seminário de Mariana, onde recebeu o ministério de Leitor (1994) , Acólito (1995) e foi ordenado diácono (1996). Inserido na Ordem dos Presbíteros aos 21 de junho de 1997 (Carandaí). Trabalhou em Ouro Preto (1996-1998) como colaborador e vigário paroquial, na Paróquia Santa Ifigênia. Em Mariana (1998-2003; 2006-2011), atuou na paróquia Sagrado Coração de Jesus como Vigário Paroquial, Administrador Paroquial e Pároco. Obteve o título de Mestre (2003-2005) pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde estudou Teologia Dogmática e propôs a tese: “Sacrosanctum Concilium 59: elementos de teologia sacramental”. Possui pós-graduação em Cultura e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto (2010-2011). Atuou como formador, diretor espiritual e professor no seminário (1998-2016) onde lecionou Introdução à Liturgia e aos Sacramentos; Iniciação Cristã; Penitência e Unção dos Enfermos, Pneumatologia. Exerceu a função de bibliotecário e diretor acadêmico do curso de Teologia (2006-2011). Participou da Fundação Cultural da Arquidiocese de Mariana (1999-2016); esteve à frente do Museu (1999-2003) e da Comissão Arquidicesana de Arte Sacra (2008-2016).Atuou nos processos de beatificação dos veneráveis dom Viçoso, Isabel Cristina e do servo de deus, dom Luciano. Coordenou a Catequese na região Mariana Norte (2002-2003). Foi pároco da paróquia N. Sra. da Piedade, em Barbacena (2011-2017). Assessorou a Pastoral Litúrgica, na região Mariana Norte (1998-2001) e Sul (2011-2013). Exerceu a função de vigário episcopal (2013-2016) e membro do Colégio dos Consultores. Aos 21 de dezembro de 2016, foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco. Sua ordenação episcopal se deu aos 25 de março de 2017 (Barbacena). No dia 5 de abril de 2017, iniciou seu ministério e foi-lhe confiada a região episcopal Nossa Senhora da Piedade (Belo Horizonte/Centro-Sul, Sabará, Caeté, Taquaraçu de Minas, Nova União, Nova Lima, Raposos e Rio Acima). Atualmente acompanha o vicariato episcopal Para Ação Pastoral, o secretariado arquidiocesano de Liturgia, o Tribunal Eclesiástico/Vigararia Geral/Chancelaria e o Conselho Arquidiocesano dos Reitores de Santuário. Integra a Mesa Diretora do Conselho Arquidiocesano Pró-Vida. No dia 4 de junho, foi eleito secretário do regional Leste II da CNBB para o quadriênio 2019-2023. *Amanda Quintiliano especial para o EM