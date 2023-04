Pioneira no serviço de aborto por telemedicina é processada pelo CRM-MG

O exercício da medicina amparada pelo telefone ou internet é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM nº 2.314/2022, e previsto na lei brasileira, por meio da Lei nº 14.510/2022 (foto: JOSE MANUEL RIBEIRO/DIVULGAÇÃO) O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) abriu um processo contra a médica ginecologista Helena Paro, referente à prática de abortos amparados pela telemedicina.









A ginecologista e obstetra Helena Paro se destacou, especialmente, durante a pandemia de COVID-19. Os sistemas de saúde suspenderam ou prejudicaram as atividades de aborto amparados pela lei, enquanto o Hospital das Clínicas de Uberlândia, em Minas Gerais, manteve o funcionamento graças à médica.





Diante desse cenário, Helena criou o primeiro serviço de aborto legal por telemedicina no país. O exercício da medicina amparada pelo telefone ou internet é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM nº 2.314/2022, e previsto na lei brasileira, por meio da Lei nº 14.510/2022.

Apoio da Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras





A Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras (RFGO) repudia a atitude do CRM-MG e manifesta apoio à Helena. De acordo com o coletivo, "a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Figo (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) atestam e reconhecem a segurança do aborto através de medicamento. Para essas instituições, além de segura, a prática remota é especialmente útil em regiões marcadas pelas desigualdades sociais e geográficas, como é o caso do Brasil".





Na visão das médicas que integram a RFGO, "diante do cenário dramático e desolador dos primeiros meses de pandemia, Helena Paro foi mensageira da coragem e da esperança, indo além de muitos profissionais que atuam na assistência à mulher em situação de gestação indesejada decorrente de estupro".





Posicionamento do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais





O Conselho em Minas afirmou em nota que "todos os procedimentos ético-profissionais correm sob sigilo, conforme previsto no Código de Processo Ético-Profissional". Diante disso, preferiu não se manifestar sobre o assunto.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata