Comércio de BH poderá funcionar durante feriado de Tiradentes

Nos shoppings, a jornada de trabalho deverá ocorrer no horário das 14 horas até às 20 horas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar durante o feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21/4). Os empresários que quiserem utilizar a mão de obra de seus funcionários deverão conceder folga compensatória no prazo de até 60 dias.

A informação foi confirmada pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital (CDL/BH), que informou, ainda, que as empresas deverão seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 da categoria do comércio.









De acordo com a organização, caso o lojista queira utilizar dos serviços de seus empregados neste dia, deverá cumprir as seguintes determinações: