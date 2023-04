São João del-Rei: universidade pede policiamento após ameaças de ataque

Segundo a reitoria da Universidade Federal de São João del-Rei, as aulas estão mantidas (foto: Divulgação/UFSJ) A reitoria da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) pediu o aumento de policiamento e medidas preventivas em todos os campi da instituição de ensino nessa terca-feira (11/4) após o surgimento de notícias sobre ameaças de ataques.





No comunicado, a instituição de ensino informa que a reitoria entrou em contato com as autoridades de segurança e que conta com setores de inteligência da Polícia Federal, que vêm monitorando o cenário em nível nacional.









A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Universidade Federal de São João del-Rei para obter mais detalhes de como vai funcionar esse reforço no policiamento e sobre possíveis casos de ameaça de ataques na instituição e aguarda retorno. Assim que tivermos a resposta, a matéria será atualizada.





Confira o telefone de todas as portarias da UFSJ que podem ser contatadas para denúncias:





Campus Santo Antônio (CSA):

Portaria principal - (32) 3379-5400

Portaria Frei Estevão - (32) 3379-5401

Portaria pavilhão de aulas - (32) 3379-5402

Campus Dom Bosco (CDB):

Portaria principal - (32) 3379-5100

Portaria DCNAT Bloco A - (32) 3379-5101

Portaria DCNAT Bloco C - (32) 3379-5102

Portaria pavilhão de aulas - (32) 3379-5103

Campus Tancredo Neves (CTAN):

Portaria principal - (32) 3379-4900

Campus Alto Paraopeba (CAP):

Portaria Bloco 5/6 - (31) 3749-7300

Portaria Bloco 1 - (31) 3749-7301

Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO):

Portaria principal - (37) 3690-4460

Campus Sete Lagoas (CSL):