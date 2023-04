Homem é preso em flagrante por estuprar enteada em BH

Além de ser ameaçada a ficar sem comida, vítima também era estuprada (foto: Pixabay / Reprodução)

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável contra a enteada, de 19 anos, no bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima possui Transtorno do Espectro Autista e pediu ajuda a um amigo para fazer a denúncia.