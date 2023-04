Homem se masturba para idosa, é agredido por vizinhos e acaba preso

Homem foi detido e levado para a delegacia, por causa de importunação sexual (foto: Divulgação/PCMG) Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) em Araguari, no Triângulo Mineiro, por ter se masturbado em frente a uma mulher de 61 anos nessa segunda-feira (10/4). Ele foi filmado por familiares da mulher. O suspeito foi agredido por vizinhos da vítima.





Leia também: Igreja de 1688 interditada em Januária é vistoriada pelo Iepha A vítima informou aos militares que ele também pediu para que ela tirasse a blusa e mostrasse os seios a ele.





Após o flagrante feito por meio de vídeo, pessoas que conhecem a mulher foram tirar satisfação com o homem. Houve confusão, e ele foi agredido e sofreu ferimentos na cabeça. A enteada do suspeito chamou a polícia, com medo de que ele fosse linchado.

Ainda que o masturbador tenha se apresentado como vítima da agressão, ele acabou detido por importunação sexual, depois de receber atendimentos médico.