Operação da Polícia Civil apreende 10 motos adulteradas e prende um homem

Durante operação contra receptação e revenda de veículos adulterados, a Polícia Civil apreendeu 10 motocicletas com sinais de adulteração e prendeu uma pessoa em Uberlândia, nessa segunda-feira (10/4).Essa foi a segunda fase da operação Órtros, que já tem quase 30 veículos irregulares apreendidos.Deflagrada pela equipe de investigação de furtos e roubos de veículos na cidade do Triângulo Mineiro, a ação policial combate ainda os crimes de furto e roubo, além das adulterações.

Motos apreendidas com sinais de adulteração

As investigações apontaram que empresas de ferro velho adquiriam motos de forma irregular, reformavam clandestinamente, confeccionavam placas falsas e vendiam para terceiros, que colocavam as motocicletas novamente em circulação. O que teria sido comprovado em um estabelecimento nesta semana.O suspeito identificado responderá pela adulteração e, caso seja comprovado a origem ilícita de alguma motocicleta, poderá ser responsabilizado também pelo crime de receptação qualificada.Na primeira fase da ação, ainda em março, 16 motos foram apreendidas em uma empresa.Segundo a polícia, a investigação ganhou corpo com vários registros de pessoas detidas por irregularidades na identificação das motocicletas em Uberlândia, sendo que todas declararam que adquiriram os veículos em leilão, sem saber da procedência.