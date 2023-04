Adolescente que divulgou fake de massacre em escola de MG é apreendido

O município de Fronteira está localizado na região sul do Triângulo Mineiro e tem cerca de 20 mil habitantes (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A Polícia Civil de Fronteira, no Triângulo Mineiro, identificou e apreendeu um adolescente suspeito de criar um perfil falso no Instagram e postar fake news relacionada ao massacre na Escola Estadual João Kopke, localizada no município.O perfil falso estava intitulado de massacre_joao_kopke e a publicação tinha a seguinte frase: "espero que não demore este dia chegar"; "está confirmado o massacre".