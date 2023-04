Região de BH ultrapassa volume de chuva esperado para o mês

Região Centro-Sul superou o volume de chuva esperado para o mês de abril em apenas 10 dias (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte ultrapassou o volume de chuva esperado para todo o mês de abril em apenas 10 dias. Segundo a Defesa Civil municipal, já choveu 99,1 mm na regional, o que representa 120% do volume esperado.

A Região Oeste é a segunda regional com o maior acúmulo de chuva até o momento, com 53,4 mm, o que representa 64% do total esperado para o mês. A média climatológica para abril em BH é de 82,3 mm.

Chuva acumulada em abril até 7h de segunda (10):

Barreiro 48,4 (58%)

Centro Sul 99,1 (120%)

Leste 42,4 (51%)

Nordeste 41,2 (50%)

Noroeste 42,8 (52%)

Norte 32,4 (39%)

Oeste 53,4 (64%)

Pampulha 24,8 (30%)

Venda Nova 42,8 (52%)

Ainda segundo a Defesa Civil, até o dia 17 de abril, pode chover até 50 mm em Belo Horizonte.

Veja a previsão do tempo para BH

Céu de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (10/4) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica chuva para toda a semana em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (10/4), a temperatura máxima estimada é de 26°C e a mínima registrada foi 16°C. O céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada durante todo o dia.

Na terça-feira (11/4), a temperatura fica entre 17°C e 27°C. O céu fica encoberto durante todo o dia e há possibilidade de pancadas de chuva na parte da manhã.

A quarta-feira (12/4) será de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima estimada é de 28°C e a mínima é de 16°C.

Na quinta-feira (13/4), a temperatura fica entre 30°C e 17°C. O céu fica encoberto e há chance de chuva isolada durante todo o dia.

A sexta-feira (14/4) será de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. A máxima estimada é de 30°C e a mínima prevista é de 19°C.